Intorno alle 12:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Piazza Rosselli per rimuovere alcune parti pericolanti di una finestra in un edificio che presentava evidenti fessurazioni. La squadra di Osimo, con l'ausilio di un'autoscala proveniente dalla sede centrale, ha provveduto alla rimozione delle parti danneggiate. Per consentire l'intervento in sicurezza, la strada sottostante è stata temporaneamente chiusa al traffico.



