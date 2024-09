LegaCoop Marche, Antonini, 'Attualizzeremo legge cooperazione'

Le strategie, presenti e future, su cooperazione, welfare culturale, rigenerazione dei luoghi e delle comunità locali, internazionalizzazione, promozione di eventi fieristici, in Italia e all'estero, sono state al centro di una serie di incontri e tavoli istituzionali a Pesaro in cui è intervenuto l'Assessore regionale alle Attività Produttive, Artigiano e Commercio Andrea Maria Antonini.

In località "Orti Giuli", Antonini ha portato i saluti dell'Amministrazione e del Presidente Acquaroli in occasione dell'apertura dei lavori della manifestazione nazionale dal titolo "Coop 24evolution" organizzata dalla LegaCoop rappresentata dal Presidente Simone Gamberini e da quello regionale Gianfranco Alleruzzo alla presenza, tra gli altri, del sindaco Andrea Biancani e del presidente di CCIAA Marche Gino Sabatini. Una importante vetrina di confronto e approfondimento rientrante nelle numerose proposte nell'ambito di "Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024".

Nel suo intervento, Antonini ha ricordato come "la Regione Marche stia offrendo, da tempo, un sostegno qualificato e di spessore alla rete locale delle cooperazione che rappresenta, a tutti gli effetti, un modello imprenditoriale ben avviato e di successo in un momento storico difficile e complesso, come quello attuale, segnato da una certa fragilità economica e da una evidente instabilità causata soprattutto dalle emergenze affrontate negli ultimi anni".

"È necessario, dunque, ripartire da una serie di interventi allargati e condivisi tra Istituzioni e mondo imprenditoriale facendo leva sui valori della piena condivisione, della equità e del supporto solidale - ha aggiunto Antonini - In tale prospettiva, è intenzione dell'Amministrazione regionale rivedere un testo normativo, importante e di riferimento, come la Legge n. 7 del 2005 sulla Cooperazione. Di fatto, dopo quasi 20 anni, è giunto, forse, il momento di riattualizzarne la sua struttura e le sue linee di indirizzo sulla base anche di innovazioni interessanti emerse in questi ultimi anni come, ad esempio, quella delle comunità energetiche che sono una sintesi perfetta di competizione e collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese".

"Non per ultimo, vorrei infine evidenziare come la Regione Marche abbia utilizzato, per la prima volta, le cospicue risorse derivanti dalla Programmazione FERS per promuovere alcuni bandi pubblici inerenti alla cooperazione. Si tratta di misure mirate che l'Amministrazione ha inteso proporre in un periodo non certo facile, come già detto, e che, numeri alla mano, ha registrato, in questi mesi, partecipazione e interesse da parte della rete locale - ha concluso Assessore Antonini - In tale direzione, siamo convinti, che da qui ai prossimi anni, ci possano essere ancora notevoli margini di crescita e sviluppo per un segmento centrale per il tessuto economico marchigiano che avrà sempre la Regione a suo fianco come conferma l'asse strategico tra Istituzioni e sistema delle Cooperative".

Sempre a Pesaro, presso la sede della Camera di Commercio, Antonini ha presieduto la prima riunione del Comitato Regionale per la programmazione 2025 delle azioni di internazionalizzazione e attività fieristiche per conto della Regione Marche. Insieme all'Assessore erano presenti anche il presidente CCIAA Marche Gino Sabatini e la Dirigente del Servizio Sviluppo Economico dell'Ente dott.sa Stefania Bussoletti.

Presenti al tavolo anche i referenti di Confesercenti, Confindustria, Confcommercio, Confederazione degli agricoltori (CIA), Coldiretti, C.N.A., Confapi, LegaCoop Marche, Confagricoltura, Copagiri, Confcooperative Marche, Comitato consumatori, Associazione cooperative, SVEM, SDA, Tecne, Linfa, Linea e Atim.

"L' incontro odierno rappresenta un momento di confronto molto importante ed utile per fare il punto sui prossimi eventi fieristici e le manifestazioni del prossimo anno. Il tutto in ascolto sempre del sistema datoriale, della realtà degli imprenditori e delle rappresentanze di categoria della nostra regione - ha esordito l'Assessore Antonini che poi proseguito - insieme al presidente Sabatini abbiamo inteso, per questo, pianificare azioni e progettualità con l'obiettivo di dare sostegno ad una ampia filiera istituzionale che sia in grado di creare nuove e significative occasioni di crescita, di visibilità e di presenza delle nostre aziende e del Made in Marche in occasione delle prossime fiere internazionali".

L'assessore Antonini ha quindi evidenziato "la complessità del periodo economico e sociale come quello attuale, particolarmente delicato per aziende e lavoratori che non permette, di certo, di disperdere preziose energie e risorse in attività parcellizzate e talora doppie" quindi ha colto occasione per rimarcare il ruolo centrale della Camera di Commercio, che, in questa strategia a tutto campo, si occuperà in particolar modo della parte fieristica "mentre le attività dell'agenzia ATIM riguarderanno prioritariamente la partecipazione agli eventi di sistema".

L'Assessore, quindi, prima delle conclusioni, ha ricordato la validità di alcuni Bandi pubblici che l'Ente ha emanato allo scopo di supportare concretamente le imprese e gli imprenditori nella partecipazione ad occasioni di richiamo internazionale alla presenza di investitori e acquirenti, per poi annunciare una "misura speciale che la Regione Marche metterà in campo nei prossimi mesi in vista della prestigiosa fiera internazionale di EXPO Osaka 2025 dove, sicuramente, le Marche saranno ancora una volta le protagoniste con i propri saperi, i propri marchi e i propri prodotti".

