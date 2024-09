Il centrodestra pesarese chiede le dimissioni della giunta

Il centrodestra pesarese ha chiesto al sindaco di Pesaro, Andrea Biancani di dimettere la sua giunta affermando di essere preoccupato per la situazione amministrativa pesarese in seguito allo scandalo che ha riguardato gli oltre 600mila euro di affidamenti in tre anni alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare, sui quali sta indagando la magistratura.

"Le ricostruzioni fatte in queste settimane evidenziano contraddizioni e lasciano tanti dubbi di legittimità della prassi amministrativa sia per gli affidamenti diretti, sia per le sponsorizzazioni da privati - dice il centrodestra- molte spiegazioni dei dirigenti comunali sono state lacunose e contraddittorie - afferma - la classe politica sta facendo finta di nulla, nessuno sapeva nulla, nessuno era a conoscenza di nulla - prosegue - "Le stesse persone oggi non possono governare la città".

Da qui l'accusa al sindaco Biancani che "ha confermato una giunta fotocopia dei passato"chiedendo lui le "dimissioni degli assessori che sedevano nella giunta precedente" come dimostrazione di "coraggio in mezzo a chi si nasconde dietro ad un dito sperando di non essere visto" oltre che luna presa d'atto di una situazione totalmente inaccettabile che compromette il buon governo della città e la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni".



