Alpini di Pesaro-Urbino celebrano 100 anni dalla fondazione

Il gruppo alpini di Pesaro e Urbino ha celebrato il centenario della fondazione del corpo questa mattina (28 settembre) davanti al monumento di viale del Risorgimento, a Pesaro, con un appuntamento istituzionale che ha previsto l'alzabandiera e l'intervento del sindaco Andrea Biancani.

Il momento celebrativo è stato coordinato dal capogruppo Luigi Perugini e, oltre ai 40 alpini del corpo, ha partecipato anche Amleto Moroni, l'alpino pesarese di 98 anni e 11 mesi.

Alla celebrazione presente anche una delegazione motociclistica di alpini proveniente dal nord Italia che ha fatto tappa a Pesaro prima di spostarsi a Loreto dove è in corso il raduno del 4° raggruppamento dell'associazione nazionale alpini.

"C'è un buon rapporto tra l'amministrazione comunale e il gruppo provinciale degli alpini - afferma il sindaco - cerchiamo di sostenerci a vicenda perché le loro attività, in particolare quelle di formazione e sensibilizzazione, come quella che partirà a breve nelle scuole della città, è molto importante".





