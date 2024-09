University link, bus collegherà anche Medicina e Polo Monte Dago

Dalla stazione centrale di Ancona, in appena 25 minuti, sarà possibile raggiungere i poli di Medicina e Ingegneria dell'Università politecnica delle Marche (Univpm). Parte "University Link" presentato stamattina in Facoltà a Torrette: si tratta di un nuovo servizio realizzato da Univpm e Comune per migliorare i servizi a favore di tutta la componente studentesca e universitaria, incrementando così la loro integrazione sociale e culturale nel territorio grazie a un efficiente collegamento da e per le facoltà universitarie della città di Ancona. Nasce da un Protocollo fra Univpm Comune di Ancona e Conerobus spa per potenziare il collegamento tra le stazioni e le sedi universitarie di Monte Dago e Torrette, concorrendo così a rafforzare il progetto "Ancona Città Universitaria".

Alla presentazione hanno partecipato il rettore Univpm Gian Luca Gregori, l'assessore comunale all'Università Marco Battino, l'amministratore delegato Conerobus Giorgio Luzi, Alessandra Andresciani direttrice vicaria dell'ateneo, e Gianluca Ferri, presidente del Consiglio studentesco. Intanto sono già 83 gli studenti che hanno sottoscritto abbonamenti bus in poco meno di quattro giorni.

La nuova linea autobus, in aggiunta alle numerose linee di Trasporto pubblico locale ogni giorno utilizzate dall'utenza universitaria e non, servendo tutti i poli Univpm, sarà in grado di collegare in una sorta di anello la stazione centrale con la Facoltà di Medicina, il polo di Monte Dago e la stazione di Passo Varano in 25 minuti di percorrenza totale, grazie a due mezzi pubblici operativi in contemporanea. La tratta avrà inoltre una doppia funzione: servirà anche a migliorare il collegamento con i quartieri nuovi e di Brecce Bianche, dove insistono alcuni studentati e dove risiedono molti studenti universitari. Oltre al nuovo collegamento assicurato da University Link, Conerobus continuerà a garantire le corse del 46/ in collegamento tra Passo Varano e Monte Dago.

"L'idea di questo progetto - ha spiegato Battino - nasce dalla volontà di collegare rapidamente le sedi universitarie tra loro, consentendo agli studenti di muoversi rapidamente tra le strutture e lasciare i propri mezzi, a favore di un trasporto ecosostenibile. Quello di oggi è il risultato di una sperimentazione che nasce da un lavoro sinergico fra Univpm, Conerobus e componente studentesca".

"Questo nuovo investimento da parte di Univpm sull'offerta di servizi alle studentesse e agli studenti, ma anche al personale, - ha detto il rettore - conferma la forte convinzione dell'Ateneo di mettersi al servizio dell'intera comunità in funzione di una crescita di benessere nei nostri territori. In questo, è sempre fondamentale l'ottimo rapporto con l'Amministrazione comunale di Ancona che, ancora una volta, permette di concretizzare un progetto che parte dall'Università, ma va a vantaggio di tutta la cittadinanza. Per la prima volta, i due poli di Torrette e di Monte Dago vengono collegati direttamente, e credo sia importante, proprio nell'ottica di fare di Ancona una vera città universitaria".

"University Link si inserisce in un più ampio progetto diUnivpm volto a garantire e tutelare, in maniera sempre più efficace - ha affermato Andresciani - il diritto allo studio della componente studentesca. La nuova linea urbana, il contributo economico erogato dall'Ateneo per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico, ma anche il recente ampliamento della no tax area a 28mila euro, il Fondo Carlo Urbani per il supporto di studentesse e studenti in situazioni di particolare disagio personale o economico, la tutela del benessere psicologico con gli sportelli di ascolto gratuiti e le convenzioni stipulate con l'Azienda Ospedaliera Universitaria e con l'Ordine degli Psicologi delle Marche, sono solo alcuni esempi delle azioni messe in atto per favorire l'accessibilità allo studio e la serena prosecuzione del percorso accademico".

Luzi ha fatto riferimento in particolare al "metodo che ci ha portati alla creazione di questo sistema di mobilità, collaborando sinergicamente con Università e Comune per la pianificazione e la comunicazione. Abbiamo innanzitutto pianificato studiando le corse esistenti per dare un servizio davvero utile. Per la comunicazione, grazie alla presenza di un referente Conerobus all'interno delle segreterie studenti, abbiamo cercato di arrivare a più studenti possibile, non conta in questo momento il numero di abbonamenti ma le informazioni e i contatti avuti con la comunità studentesca".

"Come Consiglio Studentesco - ha osservato Ferri - non possiamo che apprezzare la nuova corsa University Link che collegherà la Facoltà di Medicina e il Polo Montedago. Per noi l'inaugurazione di questa corsa è un importante passo in avanti. La richiesta viene portata avanti da tre anni dal Consiglio Studentesco e, in seguito al lavoro con Ateneo e Comune di Ancona, abbiamo ottenuto un risultato necessario per la componente studentesca universitaria".



