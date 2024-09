Tar non sospende la delibera del Consiglio comunale di Osimo

Il Presidente della II sezione del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, Renata Emma Ianigro, ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera del Consiglio comunale di Osimo (Ancona) del 13 settembre scorso con la quale si era proceduto alla surroga di consiglieri dimissionari Fabiola Martini, Francesco Sallustio e Lanfranco Migliozzi, richiamando il Regio decreto del 1915 e facendo sì che la seduta in questione non avesse bisogno del numero legale per potersi svolgere, considerandola come una seconda convocazione e, dunque, la soglia necessaria di consiglieri scendeva a quattro per poter iniziare.

Nei giorni successivi, le opposizioni hanno presentato ricorso al Tar Marche per chiederne l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia. La decisione del giudice è stata, invece, di non sospendere l'efficacia della delibera in questione, dando quindi anche possibilità ai tre consiglieri comunali surrogati di poter votare domenica 29 settembre alle elezioni per il rinnovo della Provincia di Ancona, e fissando l'udienza di merito per il 10 ottobre prossimo.



