Rapina in tabaccheria minacciando con le forbici, denunciato

Un rapinatore identificato e denunciato dai carabinieri mentre la polizia di Stato scova la droga all'interno di un'auto abbandonata e non assicurata, segnalata da alcuni cittadini. Sono gli ultimi risultati investigativi, in ordine di tempo, centrati dalle forze dell'ordine a Fermo.

I carabinieri hanno identificato e denunciato, per il reato di rapina aggravata, l'autore di un colpo subito alcuni giorni fa da una rivendita di tabacchi in centro, a Fermo. Si tratta di un pregiudicato 37enne di origini abruzzesi, senza fissa dimora, introdottosi nell'esercizio commerciale con il volto travisato da un casco e una mascherina chirurgica: aveva minacciato con un paio di forbici il titolare dell'esercizio per impossessarsi di 100 euro custoditi in cassa e poi scappare. Per contrastare simili reati predatori, i carabinieri hanno avviato anche una mappatura degli esercizi, per posizione o tipologia, ritenuti più vulnerabili.

Sempre a Fermo la polizia di Stato ha sanzionato il proprietario di un'auto abbandonata e sprovvista di assicurazione, diventata nel frattempo un deposito di hascisc. I controlli sono scattati dopo la segnalazione di alcuni cittadini. L'auto era diventata nascondiglio per qualche spacciatore. Il fiuto dei cani della Guardia di Finanza ha permesso di rinvenire circa 40 grammi di hascisc all'interno della vettura, nascosta tra i sedili.



