Oltre 150 grammi tra marijuana e cocaina, arrestato 25enne

Arrestato a Urbania, in provincia di Pesaro-Urbino, un ragazzo di 25 anni di origine albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è stata condotta mercoledì scorso dai carabinieri di Urbino che, dopo aver fermato una vettura per un controllo, vedendo lo stato di agitazione del giovane, hanno perquisito la vettura e poi il domicilio del ragazzo dove hanno trovato 150 grammi di marijuana, cinque grammi di cocaina, un grammo di hascisc. Il giovane aveva riposto lo stupefacente, usando vari espedienti per nascondere l'odore (ad esempio in barattoli di riso).

Oltre alla droga sono stati trovati anche 2mila euro in contanti e materiale per il confezionamento degli stupefacenti.

L' uomo è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari. Ieri il giudice del tribunale di Urbino ha convalidato l' arresto e imposto per il giovane l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso la polizia Giudiziaria.



