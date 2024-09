Irregolarità in istituto di vigilanza, multato dalla Questura

I poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura di Ancona, congiuntamente all'Ispettorato Territoriale di Ancona, hanno effettuato un controllo amministrativo presso un Istituto di Vigilanza di Ancona riscontrando una serie di anomalie. Queste irregolarità, dopo un' attenta verifica, hanno portato delle contestazioni di sanzioni amministrative per un importo pari a 5mila euro.

In particolare, fa sapere la Questura, "sono emerse delle irregolarità in ordine a giornate di assenza ingiustificata di lavoratori, errato calcolo degli imponibili contributivi Inps. e problematiche legate alle ore di servizio straordinario dei dipendenti dell'Istituto".

Il Questore, Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, "vigila sul regolare impiego delle Guardie Giurate che a volte, a causa della carenza di personale, vengono impiegate oltre il tempo previsto dal contratto nazionale di lavoro, a discapito della sicurezza pubblica".

"Non ultimo - ricorda la Questura - il fatto di cronaca che ha coinvolto una guardia giurata in servizio all'ospedale di Torrette di Ancona che ha esploso un colpo di pistola ferendo una persona che era sala di aspetto in attesa di ricevere cure mediche. I controlli della Polizia, unitamente al personale dell'Ispettorato del Lavoro, proseguiranno per prevenire eventuali condotte illecite o se necessario ristabilire la legalità".



