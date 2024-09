Famiglie a rischio isolamento, nessuno aggiusta strada vicinale

Dieci famiglie costrette a passare in una strada piena di buche, avvallamenti e pietre a prova anche del più attrezzato fuoristrada, per raggiungere ogni giorno la propria abitazione. Il problema riguarda la frazione Massignano di Ancona.

"La strada è vicinale - spiega Estella Polonara, una residente - e può intervenire solo il consorzio che dovremmo creare tra abitanti, parco del Conero, Comune e Viva Servizi per l'utenza di acqua e gas. Sono anni che attendiamo che il consorzio abbia vita ma non si riesce ad essere tutti d'accordo.

Dopo l'ultima ondata di maltempo - riferisce - la strada è impraticabile, insicura. Abbiamo chiesto un intervento del Comune ma ci hanno risposto che hanno finito lo stabilizzato".

La via interessata è strada di Massignano e collega alla strada del Conero e ai sentieri del Parco. Per vincoli paesaggistici non può essere asfaltata. "Le manutenzioni spetterebbero al consorzio - continua Polonara - ma è da dieci anni che attendiamo di realizzarlo. Il Comune dovrebbe prendere in mano la situazione e imporlo. Rischiamo di non raggiungere più le nostre case".



