Con 'più vicini' la solidarietà si 'vota' con la spesa

Dal primo al 31 ottobre i soci e i clienti Coop potranno votare un progetto solidale del territorio da finanziare: torna infatti per tutto il mese 'Più vicini', l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che lo scorso anno ha permesso di sostenere oltre 650 progetti, Si potrà votare in negozio scegliendo fra tre iniziative già selezionate dai Consigli di zona inserendo i gettoni (uno ogni 15 euro di spesa) nell'urna. In più i soci riceveranno un gettone che si potrà usare online al sito all.coop/piuvicini oppuire tramite la App. Riceverà i gettoni (in questo caso fino al 3 novembre) anche chi utilizza easycoop nei territori dove è disponibile il servizio di spesa online.

Al termine dell'iniziativa, tutti i progetti selezionati saranno finanziati in base ai voti che hanno ricevuto.

"Più Vicini - ha osservato il presidente della cooperativa Marco Cifiello - è un'iniziativa che si caratterizza per un'azione collettiva, grazie al coinvolgimento diretto di soci e i consumatori, e per la costruzione di una rete di relazioni virtuose che rendono le comunità più solidali e coese verso obiettivi comuni grazie ai quali realizzare progetti che rispondono a bisogni concreti".



