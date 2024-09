Comune di Pesaro, aumentano gli agenti di polizia locale

Aumenta il numero degli agenti di polizia locale nella città di Pesaro. Saranno almeno 11 gli operatori che torneranno a disposizione del Comune pesarese nel 2025. Si tratta degli agenti che erano stati messi a disposizione dell'unione dei comuni di Pian del Bruscolo ma che ora, in seguito dell'approvazione della delibera presentata nel consiglio comunale del 26 settembre, tornano ad essere riassunti in capo a Pesaro.

L'obiettivo è rafforzare il presidio del territorio e la sicurezza urbano. La delibera rientra nel nuovo percorso di riorganizzazione dei servizi dettato dalle linee programmatiche del sindaco Andrea Biancani. "L'Unione, attualmente, ha ridotte capacità d'assunzione bloccate da normative nazionali e regionali - riferisce il sindaco - la condivisione dei servizi e delle scelte all'interno deve essere aumentata, non ridotta e non possiamo farlo portando nuove e ulteriori funzioni nell'Unione perché la normativa non agevola queste tipo di azioni - afferma - ritengo che l'Unione sia uno strumento molto efficace, un'idea lungimirante, purtroppo non attuata dalla gran parte dei comuni ma che nel tempo ci ha permesso, e ci permetterà, di fare scelte istituzionali e di programmazione strategica di sviluppo e promozione del nostro territorio".





