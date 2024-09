L'Ascoli Calcio ha sollevato dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra, che milita in serie C girone B, Massimo Carrera. Contestualmente sono stati esonerati anche il vice allenatore Sergio Porrini e il responsabile della preparazione atletica Giovanni Saracini.

Da oggi pomeriggio a guidare la squadra sarà Cristian Daniel Ledesma, che, in occasione della partita Ascoli-Rimini, siederà sulla panchina bianconera.



