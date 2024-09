Banda musicale della Guardia di finanza in concerto a Pesaro

È in corso a Pesaro, presso l'auditorium Scavolini, il concerto della banda musicale della Guardia di finanza per celebrare i 250 anni di vita del corpo.

L'ultima esibizione della banda a Pesaro risale a 30 anni fa.

Sono 60 i musicisti delle fiamme gialle, tutti diplomati nei più importanti conservatori italiani, che si stanno esibendo in un repertorio variegato, celebrando con la musica i 250 anni di storia della guardia di finanza, davanti ad oltre 850 presenti.

La banda musicale nata nel 1926 rappresenta un'eccellenza nel panorama musicale internazionale, promuovendo la cultura musicale con particolare attenzione ai valori civici e istituzionali. Dal 2002 la banda è diretta dal maestro colonnello Leonardo Laserra Ingrosso. "Sono legato a questa città - ricorda il colonnello - perché da giovane ho frequentato il conservatorio Rossini dove ho studiato per il diploma in musica corale e direzione di coro che ha aperto le strade a tutto ciò che ho fatto più tardi le mie prime avventure musicali sono partite proprio dalla città di Pesaro".

Sui brani eseguiti il colonnello ha poi dichiarato che "come nostro costume cerchiamo di trovare i più adatti alla storia e alla cultura di ogni città e pesaro ne ha tanta, per questo partiti proprio con Gioacchino Rossini" tra gli altri compositori figura anche Giacomo Puccini che il colonnello ricorda "fu nominato appuntato ad honorem della guardia di finanza, doveroso ricordarlo con le sue opere nel centenario della sua scomparsa".

Il generale Fabrizio Cuneo, comandante interregionale per l’Italia Centro-settentrionale della Guardia di finanza ha sottolineato che la scelta di Pesaro come tappa per questa celebrazione è stata dettata dal “programma di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, che ci ha molto colpito, perché mette al centro il rapporto con la natura e la relazione con la tecnologia” oltre al fatto che Pesaro è “una città di riferimento per il mondo della musica”. In occasione dei 250 anni è stato donato alla Guardia di finanza della regione Marche un quadro realizzato dagli studenti del liceo artistico Mengaroni che Nicola Altiero, comandante regionale della guardia di finanza definisce “un’opera pittorica stupenda” per rivolgersi poi al maestro e alla banda come “un orgoglio del corpo della guardia dì finanza”.



