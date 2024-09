Ad Ancona scuola di specializzazione in Medicina dello Sport

Ad Ancona avrà per la prima volta una "scuola di specializzazione in Medicina dello Sport". Lo ha annunciato oggi il rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, nel corso della presentazione dell'evento extra G7 sull'Intelligenza artificiale in Sanità che è promosso dall'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche per il 5 ottobre prossimo alla Loggia dei Mercanti.

"Dopo tre anni di battaglia - ha sottolineato Gregori, dopo che di recente era stato ipotizzato questo traguardo in maniera ufficiosa - l'abbiamo ottenuta: ragioneremo anche su un Centro di Medicina dello sport con sguardo alla disabilità nello sport.

Simo particolarmente orgogliosi di questo risultato".



