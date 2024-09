Accordo su AnconAmbiente gestore unico provinciale rifiuti

AnconAmbiente sarà il gestore unico provinciale del ciclo integrato dei rifiuti. L'accordo per la gestione in house è stato raggiunto questa mattina a Jesi, durante un incontro tra sindaci tenuto nella sala consiliare del Comune, con 32 favorevoli, 3 astenuti e 2 contrari. Di "risultato raggiunto a larga maggioranza e dopo una lunga impasse" parla il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordemondo, che in un nota stampa rivendica il ruolo decisivo svolto dall'amministrazione per "riannodare le fila di una matassa politica sfilacciata, contribuendo in modo sostanziale alla riuscita del percorso".

Prima di questo accordo, spiega "con il sindaco di Ancona, Silvetti, ed il presidente della provincia Carnevali abbiamo deciso di superare le distanze consolidatesi e condividere un nuovo percorso, politico e tecnico".

"Analogamente al servizio idrico - prosegue - anche per il servizio dei rifiuti si è riusciti a convergere su una soluzione pubblica di gestione affidata agli enti del territorio. Si offre una soluzione tecnica che segue gli orientamenti della pronuncia della magistratura contabile ed appare finalmente solida".

Fiordemondo sottolinea poi "il mantenimento nel territorio di un servizio che genera volumi economici importanti, e delle professionalità presenti oggi. Le competenze, le professionalità e le maestranze del servizio raccolta rifiuti di JesiServizi saranno un perno fondante della nuova compagine AnconAmbiente".





