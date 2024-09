Schianto tra veicoli all'uscita di una curva, morta una 37enne

Una donna di 37 anni, operatrice sociosanitaria, residente a Camerino (Macerata), è deceduta in un incidente stradale avvenuto sulla Strada statale 485 "Corridonia Maceratese". La Lancia Y su cui viaggiava la donna, madre di una figlia piccola, si è scontrata sulla corsia opposta con una Range Rover guidata da un uomo. Mentre quest'ultimo non ha riportato gravi conseguenze nell'impatto, per la donna le condizioni sono apparse subito molto gravi: è stata traportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona ma poi è deceduta.

La corsia sulla quale è accaduto l'incidente è stata temporaneamente chiusa per alcune ore e poi la circolazione è tornata regolare poco prima delle 17. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti personale Anas, Polizia Locale e vigili del fuoco per consentire le operazioni di ripristino della strada e della normale transitabilità. Resta al vaglio della Polizia locale la dinamica dell'incidente: da una prima ricostruzione, all'uscita di una semicurva, in direzione di Sforzacosta, la Lancia condotta dalla vittima sarebbe finita sull'altra corsia, scontrandosi frontalmente con il veicolo che sopraggiungeva in senso opposto. Una delle ipotesi è che la 37enne abbia accusato un malore.



