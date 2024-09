Propone acquisto moto d'epoca e carpisce al venditore 750 euro

Nel corso di un controllo di routine, una giovane di 24 anni è stata fermata e sottoposta a perquisizione personale dai carabinieri della Stazione carabinieri di Castelraimondo (Macerata). Durante l'operazione, sono stati rinvenuti 73 grammi di hascisc e la somma di 270 euro in contanti, di cui la donna non ha saputo giustificare il possesso. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il ritrovamento di due bilancini elettronici, tre grinder, cartine da fumo e due siringhe ipodermiche. Tutto sottoposto a sequestro. La 24enne è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Non è stata l'unica operazione portata avanti dai carabinieri del comando provinciale di Macerata. Ben tre denunce per truffa: un 45enne di Brescia che ha messo in vendita su internet un tagliaerba a 700 euro e un artigiano di Caldarola ha versato la somma, ma non gli è mai stato consegnato nulla. I carabinieri della Stazione di Pieve Torina hanno denunciato un imprenditrice di origine cinese che proponendo investimenti finanziari è riuscita a raggirare un imprenditore del luogo, incassando 687 euro.

I carabinieri della Stazione di Pollenza hanno denunciato un 21enne residente in provincia di Brescia che aveva risposto a un annuncio di un pensionato 69enne di Pollenza per la vendita di una moto d'epoca. L'indagato era riuscito a farsi accreditare 750 euro, invece di versarla al pensionato. Infine, i carabinieri della Stazione di Porto Potenza Picena hanno denunciato un 29enne per aver rubato l'auto di una donna approfittando della presenza delle chiavi all'interno del mezzo in sosta. Tramite testimoni e visionando i sistemi di videosorveglianza della zona, i militari hanno prima recuperato il veicolo abbandonato sulla Ss 16, e, successivamente, a dare un volto all'autore del furto.



