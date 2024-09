Pesaro intitolerà un luogo della città ad Arnaldo Forlani

Pesaro intitolerà un luogo della città all'ex presidente del Consiglio ed segretario della Dc Arnaldo Forlani, pesarese, morto a 98 anni lo scorso anno.

Approvata all'unanimità la mozione di indirizzo presentata da alcuni consiglieri di minoranza del Comune, a guida centrosinistra, per intitolare un luogo cittadino a Forlani definito dalla consigliera d'opposizione Giulia Marchionni come "il pesarese più illustre dopo Gioacchino Rossini" oltre ad essere "tra i più importanti politici non solo della Democrazia cristiana ma dell'Italia". Sono 22 i voti a favore della mozione, pari a quelli dei presenti in aula al momento del voto, ma alcuni consiglieri di maggioranza sono usciti poco prima della votazione.

Forlani, nato a Pesaro l' 8 dicembre 1925 e scomparso a Roma il 6 luglio del 2023, nell'arco della sua carriera politica ha ricoperto vari incarichi di prestigio tra cui quello di presidente del consiglio dei ministri e di segretario della Democrazia cristiana. La mozione nasce da una proposta avanzata in maniera informale nel consiglio monotematico del settembre 2023 dedicato a Forlani in seguito alla sua scomparsa. In quell'occasione si parlò di dedicare un luogo della città all'ex premier. Sia la maggioranza che la minoranza hanno riconosciuto l'importanza della figura di Forlani, accordandosi sull'individuazione di un luogo da intitolargli con la clausola che questo rispecchi il valore della figura dell'ex premier.





