Muore cadendo da un balcone a Gabicce mentre lavorava

Un 62enne è morto intorno alle ore 18 di ieri, dopo essere caduto da un balcone dell'Hotel Continental di Gabicce, in provincia di Pesaro-Urbino, mentre svolgeva dei lavori. Sul posto il 118, i carabinieri ed un tecnico dell'azienda sanitaria territoriale della provincia (Ast PU), sezione di Urbino, per effettuare i rilievi che hanno confermato lo stato di sicurezza del locale.

La vittima è un architetto, libero professionista originario di Ferrara, che si trovava presso l'hotel (che risulta chiuso al pubblico) per effettuare delle misure quando è poi precipitato dal balcone morendo sul colpo.

Il tecnico dell'Ast PU ha certificato che il parapetto era a norma, l'uomo sarebbe caduto in quanto si trovava al di là di quest'ultimo su base di un'azione volontaria, per cui è stata esclusa la situazione di rischio lavorativo. Al fine di accertare se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario la salma è stata sottoposta a fermo giudiziario funzionale all'espletamento dell'autopsia. Quando i sanitari, i tecnici e le forze dell'ordine sono giunte sul posto l'uomo era già privo di vita. La ricostruzione dei fatti è ora al vaglio degli inquirenti.



