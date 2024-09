Due auto distrutte dal fuoco nella notte a Pollenza

Due auto a fuoco nella notte a Pollenza (Macerata). E' accaduto poco dopo la mezzanotte: una vettura in sosta in un parcheggio è andata in fiamme, per circostanze al vaglio dei carabinieri, e il rogo si è esteso a una seconda auto parcheggiata. Sul posto, in largo Giovanni Verga, sono intervenuti i vigili del fuoco, con due autobotti, e hanno spento il doppio rogo utilizzando liquido schiumogeno.

L'area coinvolta è stata poi messa in sicurezza. Sull'incendio delle due auto stanno compiendo accertamenti i carabinieri per ricostruire la dinamica.



