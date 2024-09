Bilancio consolidato di Pesaro in positivo di un milione di euro

Approvato il bilancio consolidato del Comune di Pesaro durante il Consiglio comunale di oggi. Sui 31 presenti sono 20 i voti favorevoli e 11 i contrari. Via libera, con lo stesso risultato nelle votazioni, anche all'immediata eseguibilità. I numeri del bilancio presentati dall'assessore di Pesaro Riccardo Pozzi risultano tutti in crescita. I dati rispecchiano un bilancio che tiene conto anche di tutte le società partecipate del comune pesarese. Il conto economico consolidato 2023 chiude con un risultato positivo di 1.050.312 euro.

Lo stato patrimoniale consolidato vede le immobilizzazioni passare da 508.969.153 euro del 2022 a 548.224.065 euro del 2023. In particolare, le immobilizzazioni in corso passano da 21.349.748 euro del 2022 a 41.464.470 euro del 2023 (investimenti in fase di realizzazione). Il patrimonio attivo passa da 639.543.585 euro del 2022 a 683.372.867 euro del 2023 mentre il patrimonio netto passa da 413.622.326 euro del 2022 a 420.877.325 euro del 2023.

"Questi numeri sono una fotografia notarile del Comune e delle sue partecipate - afferma l'assessore - In questo caso si guarda agli utili come si farebbe per un'azienda ma non per profitto, bensì perché questi utili rappresentano ulteriori fondi che possiamo investire per il benessere della società - dice - quasi il 30% degli investimenti e dei progetti fatti dal comune di Pesaro sono infatti dedicati al welfare cittadino".





