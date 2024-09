Ad Ancona l'Extra G7 Salute con 50 eventi, attese 6mila persone

Per l'Extra G7 Salute, 'festival del vivere bene', una serie di iniziative ad Ancona sul tema salute che precederanno e seguiranno i lavori dei sette ministri, al via oltre 50 appuntamenti: sono attese oltre 6mila persone nei contenitori più prestigiosi della città. Stamattina l'importante serie di eventi è stato presentato nella sala del Consiglio Comunale dal sindaco Daniele Silvetti e dall'assessora ai Servizi sociali Manuela Caucci.

"Non solo importanti opere di restyling della città, che si stanno concretizzando in questi giorni grazie ai fondi legati al G7 Salute, - è stato ricordato -, anche una spinta propulsiva per la reputazione e l'immagine di Ancona". Per dieci giorni (dal 3 al 13 ottobre, esclusi 9, 10 e 11 in cui si terranno i lavori del G7) Ancona sarà capitale della Salute". L'evento inaugurale organizzato dalla Regione al Teatro delle Muse si svolgerà il 3 ottobre alle 15. Poi oltre 50 appuntamenti curati da Associazioni, Enti, Università, Istituti di ricerca, e Comune, per analizzare il tema della salute "sotto ogni punto di vista".

Il programma dell'evento è consultabile sulla home page del sito del Comune: il "ricco e variegato palinsesto si è concretizzato grazie alla collaborazione di oltre 40 partner: enti territoriali, Ministero della Salute e soggetti impegnati a livello locale, nazionale e internazionale per promuovere e garantire la salute pubblica.

Due i momenti di spettacolo: il 6 ottobre al Teatro delle Muse con Ale e Franz "La salute parte dal cervello" (a cura di Everyone4mentalHealth) e, il 12 ottobre, il concerto della Opus 1 Big Band al Ridotto del Teatro delle Muse: saranno raccolte offerte libere da devolvere a Medici Senza Frontiere. Quattro saranno i filoni tematici dell'Extra G7 Salute: "Società e salute", con interventi di esperti volti a conoscere e prevenire specifiche patologie; "Benessere e stili di vita" per promuovere sane abitudini volte a longevità e invecchiamento attivo, "Territorio e sanità", per incentivare il dialogo fra enti e cittadinanza e il confronto con le istituzioni; "Futuro sano", con attenzione a denatalità, disturbi che riguardano i più giovani, sfide connesse a intelligenza artificiale e comunicazione nella sanità.

"È un Extra G7 large quello che presentiamo alla città: - ha sottolineato il sindaco Silvetti - 53 eventi, 400 relatori, 40 partner, 6mila presenze previste. Numeri ci consentono di riflettere sull'opportunità che questa Ministeriale ci dà, non relegandola a un evento blindato e solo per i vertici istituzionali. Un'occasione per aprirci alla cittadinanza, approfondire alcuni temi, parlare di salute anche dal punto di vista operativo con screening, statistiche e analisi dirette alla prevenzione". Ma l'evento potrà anche "accrescere la reputazione e rinnovare l'immagine del capoluogo facendo leva sul patrimonio monumentale e architettonico, diventando interlocutori per l'organizzazione di grandi eventi".



