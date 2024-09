Acquaroli, proseguire con conti in ordine e servizi ai cittadini

"La Corte dei Conti gioca un ruolo fondamentale nel fornire indicazioni utili nella sua attività di controllo per ottimizzare l'efficienza amministrativa che ci impegniamo come sempre a seguire per migliorare le nostre azioni accogliendo, con massima attenzione, le raccomandazioni della Corte". Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli a margine del giudizio contabile nel quale la Sezione regionale di controllo per le Marche ha pronunciato il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio 2023.

L'udienza pubblica, presieduta dal presidente della sezione regionale Vincenzo Palomba, si è tenuta presso la Loggia dei Mercanti ad Ancona alla presenza della procuratrice regionale presidente Alessandra Pomponio . La parifica certifica la regolarità del bilancio regionale sia sul fronte dell'entrare che delle spese. Alla cerimonia hanno partecipato, per la Regione, oltre ad Acquaroli, l'assessore al Bilancio Goffredo Brandoni, l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e il vice presidente del Consiglio regionale Maurizio Mangialardi.

"Siamo soddisfatti perché il giudizio è positivo - ha detto Acquaroli -. La parifica del rendiconto regionale è un momento cruciale di verifica e di confronto sull'attività svolta e dunque un'occasione preziosa per migliorare l'operato dell'ente dove necessario. La Corte dei Conti gioca un ruolo fondamentale nel fornire indicazioni utili nella sua attività di controllo per ottimizzare l'efficienza amministrativa che ci impegniamo come sempre a seguirne le raccomandazioni per migliorare le nostre azioni accogliendo, con massima attenzione".

"La Regione ha infatti chiuso il 2023 con un rendiconto positivo, - ha sottolineato - senza aumentare le tasse e promuovendo nuovi investimenti per sostenere lo sviluppo economico locale. Nonostante un contesto economico globale complicato da guerre e disastri naturali, come il sisma e le alluvioni, abbiamo gestito con impegno le risorse disponibili, incluse quelle del Pnrr e dei fondi europei, con buoni risultati soprattutto per i programmi comunitari".

"Particolare attenzione è stata data alla sanità, - ha proseguito - affrontando problematiche che interessano non solo le Marche ma l'intero territorio nazionale, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del settore. Una particolare attenzione, rimanendo in ambito sanitario, è stata posta poi, e continuerà ad esser posta nei prossimi anni, alla realizzazione delle opere di edilizia sanitaria, per fornire una concreta risposta alle esigenze della collettività". "L'obiettivo della Regione - ha ribadito - è proseguire su questa strada, assicurando conti in ordine, ponendo in essere, al contempo, tutte le azioni necessarie a garantire i servizi essenziali per i cittadini, le famiglie e le imprese, favorendo lo sviluppo del nostro tessuto economico composto per lo più da micro e piccole attività, sfruttando al meglio le cospicue risorse messe a disposizione dalle istituzioni nazionali ed europee".

"La tenuta dei conti pubblici sta infatti alla base della crescita economica, sostenibile ed inclusiva, del nostro sistema. - ha detto ancora Acquaroli - E l'auspicio è che in questo percorso continui a rafforzarsi il proficuo rapporto istituzionale tra la Regione e la Corte dei conti al fine di prestare il miglior servizio alla nostra Comunità".



