Servizio 'alto impatto', 126 identificati, 30 con precedenti

Identificate 126 persone, di cui 30 risultate positive per precedenti di polizia, e controllati 59 veicoli. E' il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto in sede di Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, nella zona Piano nonché nelle aree limitrofe, con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Perugia ieri mattina.

Durante il servizio identificato un cittadino tunisino, di 58 anni, già gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, deferito in stato di libertà in quanto inottemperante all'ordine di allontanamento del Questore. L'uomo, condotto presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito, dovrà abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni.

In corso Carlo Alberto, invece, un cittadino di origine romena, di 51 anni, colto dagli operatori intento ad espletare i suoi bisogni fisiologici sulla pubblica via, è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza nonché per ubriachezza ed allontanato dalla zona.

Un ventenne della zona veniva invece deferito all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà per possesso di un coltellino a serramanico di cui non sapeva giustificare il legittimo possesso.

"E' costante l'impegno della Polizia di Stato, in particolare nelle zone della città più critiche sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, per migliorare - ha dichiarato Capocasa - le qualità della convivenza civile e mantenere il vivere ordinato della comunità". L'obiettivo dei servizi di 'alto impatto' è quello di "di mantenere alta e costante l'attenzione finalizzata a rendere più efficaci la prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di illegalità, hanno visto impegnati numerosi operatori della Polizia di Stato" spiega una nota della questura.



Condannata per furto di una borsa in un'auto davanti al pronto soccorso, una 28enne finisce in carcere

Lunedì pomeriggio agenti della Questura di Ancona hanno eseguito un provvedimento di carcerazione emesso tre giorni prima dalla Procura di Ancona a carico di una 28enne attualmente domiciliata presso un locale centro di accoglienza. La donna è stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa di 500 euro per il furto aggravato di una borsa custodita in un veicolo in sosta al pronto soccorso di un ospedale, in concorso con altre due persone, nell’agosto 2016.

L'Ufficio di Sorveglianza di Ancona ha respinto le istanze di rinvio della pena dopo la sospensione del giugno del 2023, dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, dichiarando inammissibile la domanda; pertanto la Procura di Ancona ha revocato il Decreto di Sospensione disponendo la carcerazione della donna che è stata rintracciata ad Ancona dai poliziotti della Squadra Mobile, nei pressi di Ancona sud e, dopo gli adempimenti di rito, associata alla Casa Circondariale di Pesaro – Villa Fastiggi.

