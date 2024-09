Fano capofila del patto tra l'ambito sociale 6 e terzo settore

Il Comune di Fano, capofila dell'ambito territoriale sociale 6 (ATS 6), promuove gli "Stati generali dell'innovazione sociale", per avviare una stretta collaborazione tra i comuni dell'ambito territoriale e gli enti del terzo settore, al fine di creare un sistema di amministrazione condivisa, basato su coprogrammazione e coprogettazione, per migliorare i servizi di welfare sul territorio. I comuni dell'ATS 6 sono: Fano, Mondavio, Fratte Rosa, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche.

L' iniziativa rappresenta un'occasione unica per coinvolgere tutte le realtà attive del territorio promuovendo l'inizio di un processo di partecipazione attiva. I lavori degli stati generali si terranno attraverso tavoli di confronto, dove le realtà coinvolte potranno elaborare idee e proporre soluzioni innovative per plasmare il futuro delle politiche sociali.

Tra i temi centrali del percorso: governance partecipata, sviluppo delle competenze nel terzo settore, innovazione sociale attraverso le nuove tecnologie e sostenibilità dei servizi.

"Il nostro ambito, che serve circa 100.000 abitanti, necessita di soluzioni condivise e innovative - affermano i sindaci dell'ATS 6 - solo attraverso un patto tra istituzioni e terzo settore possiamo garantire una risposta efficace alle sfide del presente e del futuro".



