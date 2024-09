Calci e pugni ai poliziotti, droga nel marsupio: arrestato

Scende dall'auto, calci e pugni ai poliziotti. Prova anche ad aprire un coltello ma viene bloccato. Gli agenti gli trovano la droga nel marsupio. E ora un uomo di origini tunisine, arrestato dai poliziotti, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio, lo scorso 16 settembre, gli agenti hanno notato un'auto percorrere le vie di Porto Sant'Elpidio (Fermo) a forte velocità. Fermato il veicolo, alla guida dell'auto vi era una donna italiana di quarant'anni, mentre sul lato passeggero un trentenne di origini tunisine, già noto dagli agenti. L'uomo si è dapprima rifiutato di mostrare i documenti per poi cercare di chiudersi in auto. Poi all'improvviso è sceso dal veicolo colpendo i poliziotti con calci e pugni.

Mentre i poliziotti cercavano di bloccarlo, l'uomo ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico ma è stato bloccato e disarmato mentre tentava di aprirlo.

Gli agenti hanno trovato nel marsupio dell'uomo 30 dosi di cocaina per circa 25 grammi, un sacchetto con 3 grammi di eroina, hashish e circa 500 euro. L'uomo è stato così arrestato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA