Al via XIII festival della carne bovina razza marchigiana

Dal 27 al 29 settembre 2024 Santa Maria in Piana diventa la capitale del gusto con la tredicesima edizione del Festival della carne bovina di razza Marchigiana, la super festa della carne che promette tre giorni di pura spensieratezza per adulti e bambini. Nei tre giorni non mancheranno attrazioni di ogni tipo: mercatini hobbistici, performance dal vivo, i migliori cocktail realizzati dal bar" Fenice Cafè, parco giochi per divertire grandi e piccini.

Le giornate saranno animate da live band e DJ set che vi accompagneranno fino a notte inoltrata, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. La serata di venerdì dedicato ai bambini vedrà tornare salire sul palco Jerry Nardi con le ragazze del Family show per la seconda edizione "Color Party" animazione e musica a 360 gradi. Sabato sera sarà la volta del "The Time Machine" con un super ospite DJ Emiliano Effe, uno show elettrizzante pronti a farvi ballare con le hit del momento e i grandi classici degli anni '80 e '90, sia italiani che internazionali. Un viaggio musicale tra passato e presente che vi farà cantare e saltare a ritmo di grandi successi.

La giornata di domenica per i più appassionati avranno l'opportunità di vedere dal vivo l'aratura dei terreni con trattori storici, auto d'epoca, passeggiate in Mtb, pomeriggio e serata danzante con Andrea Bonifazi Special Band e per concludere a mezzanotte grande sorpresa. Preparatevi quindi a vivere tre giorni di festa e allegria con il comitato organizzativo Nuova Santa Maria in Piana. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook Santa Maria in Piana-Treia.



