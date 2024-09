Al via il percorso anti-allagamento a Ponte Sasso di Fano

Inizia il percorso di interventi necessari per risolvere le problematiche legati agli allagamenti causati dalle piogge nella zona di Ponte Sasso a Fano. Lo comunicano il sindaco, Luca Serfilippi e la sua giunta, in un incontro con più di 200 cittadini della zona. Il sindaco ha chiesto alla Regione Marche di sbloccare 8 milioni di euro necessari per la sicurezza del territorio, risorse inizialmente omesse dall'ordinanza di assegnazione su Fano che ora verranno integrate. I fondi che verranno stanziati serviranno per il nuovo sistema idraulico, così da risolvere i problemi causati dalla terza corsia dell'A14, poiché quest'ultima convoglia una quantità di acqua che il sistema fognario attuale non riesce a gestire.

A questo lavoro si aggiunge anche il potenziamento e lo sdoppiamento della rete fognaria di Ponte Sasso e la realizzazione di un canale di collegamento tra Rio Crinaccio e il canale di Santa Vittoria, oltre alla costruzione di uno scolmatore per deviare l'acqua proveniente dalle campagne.

Successivamente, con Aset, verranno stanziati fondi per sdoppiare le attuali linee fognarie miste di Ponte Sasso.





