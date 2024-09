Tecnologia made in Marche per biometano senza emissioni CO2

Tecnologia made in Marche per biometano senza emissioni di CO2 in alcuni impianti Bioenerys sul territorio nazionale. Ingenia, società di ingegneria e ricerca del Gruppo Asac di Senigallia (Ancona) ha sottoscritto con Bioenerys, società del gruppo Snam e market leader in materia di biometano, un accordo strategico per la sperimentazione della tecnologia Ingenia sul biometano su alcuni impianti Bioenerys in Italia.

La Tecnologia Ingenia, sviluppata negli ultimi anni da Asac e quindi da Ingenia, fa sapere la società, "consente in via sperimentale di eseguire degli upgrading su impianti già esistenti che consentiranno di produrre biometano purissimo senza emissione di CO2 in atmosfera, oltre a realizzarne di nuovi". Al contempo "garantirà una maggiore produzione di biometano con il miglioramento della digestione anaerobica della biomassa, consumi elettrici ridotti e l'eliminazione delle emissioni odorigene degli impianti grazie all'inserimento nel processo di un'importante fase di estrazione dell'azoto ammoniacale, che verrà convertito in solfato e/o fosfato d'ammonio utilizzabile come fertilizzante".

La Tecnologia Ingenia consente inoltre, "di trattare qualsiasi sostanza organica: dai rifiuti da raccolta differenziata come la FORSU, fanghi civili o industriali, ai sottoprodotti agricoli, quali, ad esempio, liquami da allevamento e pollina. La scalabilità della Tecnologia Ingenia, - prosegue - applicabile oltre che su grandi impianti, consente di operare anche su impianti di piccole dimensioni e micro-impianti grazie alle ridotte dimensioni dei digestori.

Sarà, inoltre, possibile procedere allo smaltimento agevolato del digestato in agricoltura e/o all'ottimizzazione per lo scarico in fognatura". Infine l'innovazione di Ingenia "potrà essere utilizzata anche solo per un sequestro parziale della CO2 negli impianti biogas in semplice cogenerazione, in piena conformità con il nuovo Decreto FER2".



