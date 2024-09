Scudo blu affisso sul duomo di Pesaro dalla Croce rossa italiana

Lo scudo blu è stato affisso anche sul duomo di Pesaro. Il simbolo internazionale di protezione dei beni culturali dai rischi dei conflitti armati, previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1954, si aggiunge a quelli già presenti a palazzo Mosca e piazza del Popolo. La cerimonia è stata organizzata da Croce Rossa Italiana (CRI) del comitato pesarese con la collaborazione del comune di Pesaro e il sostegno della Confederazione nazionale dell'artigianato di Pesaro-Urbino e del centro servizi per il volontariato delle Marche. All'evento erano presenti i rappresentanti delle istituzioni tra cui il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l'arcivescovo Sandro Salvucci.

"La perdita di un monumento o un'opera d'arte anche se a migliaia di chilometri da qui, frutto di una diversa cultura o di una diversa fede, è comunque una perdita per tutti - dice Biancani - una ferita per l'umanità perché ci priva di un ricordo di ciò che è stato e di qualcosa su cui costruire parte del nostro futuro globale - afferma - Io non so se lo scudo servirà davvero a proteggerli in caso di guerra, ma sono convinto che non solo sia giusto tentare, ma sia doveroso, in tempo di pace, rafforza l'idea che i beni culturali siano importantissimi, in quanto parte integrante della nostra identità, e come tali da proteggere".



