Scritte su mura del tribunale di Fermo: identificate 4 persone

Hanno imbrattato le mura del tribunale di Fermo e anche alcune pareti in via Moro a Lido Tre Archi (Fermo) con scritte in cui si chiedeva "Giustizia per Osama": identificati dalla polizia di Stato, grazie alle immagini delle videocamere, quattro persone di origine straniera. Si tratta di un gruppo di quattro stranieri, già noti alla polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'imbrattamento è avvenuto il 7 settembre scorso quando sulle mura del palazzo di giustizia sono comparse alcune scritte con un esplicito riferimento al 23enne di origini marocchine deceduto per una coltellata dopo una rissa, il 30 maggio scorso, a Porto Sant'Elpidio (Fermo). "Osama r.i.p"; "Giustizia per Osama"; "R.i.p. Osama Jedi giustizia solo 3 mesi", queste le scritte comparse sulle mura del tribunale e sulle quali sono subito scattate le indagini della polizia di Stato.

Ricevuta la notizia dell'imbrattamento i poliziotti, grazie alla comparazione tra le numerose sequenze di immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli ulteriori spunti investigativi acquisiti, hanno individuato gli autori degli imbrattamenti. Determinante nell'identificazione dei soggetti è stato il controllo effettuato dalle volante della questura a Lido Tre Archi su due soggetti sospettati di avere commesso gli imbrattamenti nel centro di Fermo.



