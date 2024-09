Quattordicenne muore a Fano, il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, esprime la sua vicinanza alla famiglia del giovane ragazzo di 14 anni scomparso nella mattinata di oggi, in classe, presso l'istituto Olivetti di Fano. Il sindaco parla di "una giornata di grande dolore per la comunità" esprimendo la sua vicinanza alla famiglia del ragazzo "figlio di una dipendente comunale".

Il giovane, che aveva già manifestato patologie cardiache pregresse, è deceduto questa mattina. Si era allontanato dall'aula per andare in bagno dicendo di sentirsi male, al rientro in classe si è poi accasciato a terra perdendo i sensi.

L' intervento del 118 è stato vano. Il giovane è deceduto in ambulanza, durante il trasporto, inutili i tentativi di rianimazione (anche mediante l'ausilio di defibrillatore) effettuati dal personale sanitario. Sul posto sono giunti i carabinieri per l'accertamento dei fatti. Non è stata disposta autopsia, in quanto la morte è sopraggiunta per un malore di cause naturali, come ha constatato anche il magistrato della procura di Pesaro, non predisponendo dunque ulteriori accertamenti. La salma è già stata restituita ai familiari.





