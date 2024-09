Patente a crediti al via, per la Cna "rammarico e delusione"

"Profondo rammarico e delusione".

Questo quanto si evince nella nota della Cna Ancona per il fatto che il decreto attuativo della patente a crediti "non preveda un necessario e adeguato periodo transitorio". Una decisione presa a pochi giorni dal primo ottobre, "che non tiene conto della realtà e delle esigenze concrete delle imprese del settore", le parole del presidente di Cna Costruzioni Ancona, Giampiero Cardinali.

"Siamo molto preoccupati per l'impatto che questa mancanza di flessibilità avrà sulle nostre imprese, che si troveranno a dover gestire ulteriori oneri burocratici senza il tempo adeguato per organizzarsi", ha proseguito Cardinali, ricordando di essersi attivata da tempo "per assistere le migliaia di piccole e medie imprese coinvolte".

Tuttavia, la mancanza di tempo "favorisce potenziali dinamiche speculative, con soggetti pronti a sfruttare questa fase di incertezza" e "non solo aumenta il rischio di errori, ma mette a repentaglio la stabilità e la competitività di un comparto già duramente colpito," conclude Cardinali. Per supportare le aziende, Cna Ancona ha organizzato un evento formativo dedicato, che si terrà il 2 ottobre a Senigallia, alle ore 17, presso la sede Nuova Comes di Senigallia, via Abbagnano 15. Cna Ancona ribadisce quindi "la necessità di un dialogo più costruttivo con le istituzioni per assicurare che le nuove normative siano implementate in modo efficace e sostenibile, garantendo la sicurezza sul lavoro senza gravare eccessivamente sulle imprese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA