Marche, domani alle Muse imprenditori riscrivono il futuro

Gli imprenditori marchigiani si sono dati appuntamento domani ad Ancona, al Teatro delle Muse, per "Riscrivere il futuro". L'obiettivo dell'iniziativa, e sono 900 le adesioni, promossa da Banca Mediolanum (Massimo Cupillari, Wealth Advisor di Banca Mediolanum) e 'Il Paesaggio dell'Eccellenza', Associazione che valorizza la cultura industriale della regione Marche, presieduta da Domenico Guzzini, è quello di mettere in campo idee e strategie per il successo degli imprenditori marchigiani". Un talk show pensato per stimolare la nascita di nuove idee, favorendo la loro trasformazione in strategie efficaci per rilanciare l'imprenditoria nella Regione. Sul palco delle Muse, dalle 18 in poi, verrano raccontati alcuni casi di giovani imprenditori marchigiani del territorio regionale. Ma ci saranno anche imprenditori di aziende storiche che hanno fatto delle Marche una terra d'impresa e di successo.

Alle Muse si incontretanno alcuni imprenditori delle eccellenze marchigiane come Pasta Camerino, Scavolini, Indemac, Diasen o Dami.

Pasta di Camerino, con Federico Maccari, CEO di Entroterra Spa, ha portato Pasta di Camerino da un fatturato di 6 milioni a 30 milioni di euro in dieci anni. Fondata dai suoi genitori per servire il territorio di Camerino con pasta di alta qualità, l'azienda è ora leader nella produzione di pasta secca all'uovo, esportando in oltre 40 paesi

Da oltre 60 anni, Scavolini è sinonimo di eccellenza nella produzione di cucine. Partita come una piccola attività artigianale, l'azienda ha saputo trasformarsi in una realtà industriale di riferimento, adattandosi ai cambiamenti dei gusti e delle tendenze di quasi tre generazioni di consumatori. La sua capacità di innovare di fronte alle evoluzioni del mercato e delle tecnologie la rende un modello nel settore dell'arredamento.

Fondata nel 2010 dai fratelli Emanuele e Cesare Palmarini, ex dipendenti di un'azienda multinazionale che aveva dismesso lo stabilimento italiano, Indemac è nata con l'obiettivo di produrre macchinari per il lavaggio e la stiratura destinati alle lavanderie. Da un fatturato iniziale di 50.000 euro, l'azienda ha raggiunto una distribuzione globale dei suoi prodotti. Con 12 dipendenti e diversi collaboratori, Indemac mette le persone al centro, valorizzando il senso di appartenenza e condividendo obiettivi comuni. Ironia della sorte, l'azienda originaria è oggi uno dei loro clienti.

Ancona, Diego Mingarelli, presidente e CEO di Diasen Srl, ha trasformato l'azienda di famiglia in un esempio di riconversione green. Da produttrice di solventi, Diasen è diventata una B Corp focalizzata sull'edilizia sostenibile, utilizzando materiali come il sughero riciclato da scarti di tappi per creare pannelli isolanti e fonoassorbenti unici al mondo. Coinvolta in progetti di rilievo come la metropolitana di Parigi, l'azienda attira ogni anno 400 architetti da tutto il mondo nella sua sede, dimostrando come la comunicazione e la tecnologia possano superare le barriere geografiche.

Guidata da Elisabetta Pieragostini, la Dami Srl di Sant'Elpidio affonda le sue radici nel 1968 ed è ora alla seconda generazione, tutta al femminile. Specializzata nella produzione di fondi per calzature, l'azienda è un pilastro nel distretto calzaturiero fermano. Da sempre attenta alla sostenibilità, Dami è un'azienda Benefit con otto certificazioni e investe continuamente nell'innovazione. L'adozione della stampa 3D ha permesso di diversificare il mercato, estendendosi ai settori dell'arte e dell'ottica. L'azienda pone grande enfasi sulle soft skills, promuovendo la parità di genere e la formazione continua.

Banca Mediolanum ha sempre creduto nell'Italia e nelle sue imprese, ponendosi al loro fianco come partner ideale. Perché l'imprenditoria va sostenuta con supporti concreti e iniezioni di fiducia. In particolare, nelle Marche, è essenziale che questo impegno si concretizzi in uno slancio verso la realizzazione di idee e progetti innovativi.



