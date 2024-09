Giornata di ambientamento matricole all'Università Camerino

Giornata di ambientamento delle matricole all'università di Camerino (Macerata) e nella sede di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Un'iniziativa promossa dal servizio Tutorato di Unicam volta a facilitare l'inserimento delle nuove studentesse e dei nuovi studenti e fornire loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi universitari.

"La componente studentesca è fondamentale nel nostro Ateneo e gli studenti al centro di ogni nostra attività, non solo con una didattica di qualità ma anche con numerosi servizi a loro disposizione. Auguro a tutte e tutti loro di essere protagonisti della loro formazione e di trascorrere in Unicam gli anni più belli della loro giovinezza", le parole del Rettore Unicam professor Graziano Leoni.

Dopo l'accoglienza nell'Auditorium Benedetto XIII a Camerino per avere tutte le informazioni sulle opportunità ed i servizi offerti dall'Ateneo, nonché sulle attività didattiche, gli studenti nel pomeriggio sono stati accolti nelle Scuole di Bioscienze, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie. A San Benedetto, invece, l'incontro di benvenuto si è tenuto nel pomeriggio di oggi presso il Polo didattico, ad accogliergli il Rettore Leoni e i docenti del corso di laurea in Biologia della Nutrizione.

Prossimi appuntamenti ad Ascoli Piceno il 26 settembre, mentre a Matelica il 30 ottobre.

A margine di questa giornata, è stato anche siglato un protocollo d'intesa tra l'Università di Camerino ed il Conservatorio Rossini di Pesaro firmato dal Rettore Leoni e il Direttore del Conservatorio Fabio Masini che prevede attività di collaborazione su tematiche di interesse comune, al quale è seguito un momento musicale a cura di un quartetto di fiati del Conservatorio.



