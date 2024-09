Unità Ginecologia e Ostetricia di Jesi,'fiore all'occhiello'

L'Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi (Ancona), diretta da Gianluca Grechi, ha ottenuto negli ultimi anni importanti riconoscimenti a livello nazionale. Ultimo in ordine di tempo, dal punto di vista prettamente ostetrico, quello di "Ospedale amico del perineo" (a livello nazionale in tutto sono 43 i reparti insigniti di tale titolo) per la particolare attenzione profusa nel campo della prevenzione del trauma perineale e di conseguenza delle problematiche del pavimento pelvico correlate all'evento parto.

Il reparto di degenza comprende 24 posti letto con un personale composto da 10 dirigenti medici, 24 ostetriche e 4 oss. Le pazienti posso accedervi in regime di ricovero ordinario, in regime di day surgery (DH) o tramite ricovero urgente mediante accesso diretto dal Pronto soccorso ostetrico-ginecologico. Ampia offerta di servizi e competenze hanno portato elevati numeri di attività lo scorso anno: 2.050 ricoveri, 3.600 prestazioni ambulatoriali e 903 nascite. Circa il 18% delle gestanti proviene da fuori provincia.

Il reparto ha in dotazione 4 sale travaglio singole con bagno interno e 3 sale parto di ultima generazione dotate dei più elevati standard tecnologici di sicurezza. "Si tratta di un fiore all'occhiello della sanità marchigiana, e ricopre un ruolo di rilievo nel panorama nazionale per l'importanza e la qualità dei servizi offerti, come testimoniato dai numeri delle pazienti seguite, dei ricoveri e degli interventi effettuati", ha commentato il vicepresidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.



