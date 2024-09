Marche, Acquaroli fa il punto con i Comuni su danni maltempo

"Terminata l'emergenza, si passa ora celermente alla fase di ricognizione dei danni". Prioritario il tema della manutenzione straordinaria del territorio. Nel pomeriggio il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l'assessore alla Protezione civile Stefano Aguzzi, insieme ai tecnici regionali, hanno incontrato i sindaci dei Comuni, in aree costiere e collinari, dove il maltempo ha causato allagamenti e frane. Con gli amministratori Acquaroli ha fatto il punto della situazione: l'appuntamento è servito per "una prima stima dei danni" e per confrontarsi sulle specifiche criticità dei territori al fine di presentare rendicontazione che verrà valutata poi dalla Protezione civile nazionale".

"Abbiamo convocato questa riunione operativa - ha spiegato il presidente - fondamentale per aggiornare i sindaci dopo il riconoscimento dello stato di emergenza e per illustrare le procedure da attuare per ripristinare la sicurezza nei territori più colpiti dall'alluvione della scorsa settimana". La priorità per Acquaroli "è fornire risposte immediate alle persone maggiormente danneggiate e procedere con gli interventi urgenti" e "valutare l'entità effettiva dei danni subiti da privati, famiglie e imprese".

"Attraverso un dialogo continuo con il Governo, il Ministero e la Protezione Civile Nazionale, - ha sottolineato - vogliamo assicurare che le esigenze della nostra regione siano adeguatamente rappresentate e che gli aiuti necessari arrivino nel più breve tempo possibile". Il presidente ha ringraziato "il governo per aver stanziato nell'immediato 4 milioni di euro". La priorità "è la manutenzione straordinaria del territorio e delle opere per la mitigazione del rischio a cui continueremo a destinare risorse anche in funzione delle nuove segnalazioni di criticità conseguenti agli ultimi fenomeni. Dobbiamo trasmettere una fotografia nitida della situazione alla Protezione Civile e poi valuteremo insieme scelte e soluzioni da mettere in campo".

