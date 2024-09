"Lo rifarei subito", le testimonianze dei donatori di organi

"Ho deciso di donare un rene a mio marito perché non stava bene e dopo soli quattro giorni dall'intervento sono ritornata tranquillamente a casa. Lo rifarei subito. Se possiamo aiutare a far vivere una persona malata è giusto farlo e vi assicuro che oltre a far del bene al malato facciamo del bene anche a noi stessi". Questa l'esperienza di Angela Croia che ha donato un rene al marito Luigi Bracalente, 70 anni di Casette d'Ete (Fermo), ridandogli la vita e la possibilità di continuare a lavorare nella loro bella azienda agricola.

"Ho donato un rene a mia figlia Desirè, era in dialisi da otto mesi, appena ho saputo che potevo ridarle una vita normale non ho avuto dubbi e lo rifarei subito", ha raccontato Cristina Falappa aggiungendo di essere orgogliosa per la laurea della figlia.

Sono alcune delle numerose testimonianze raccontate dagli stessi protagonisti durante l'incontro dedicato alla cittadinanza, sul tema del trapianto di rene da donatore vivente dal titolo "Trapianto di rene da vivente: conoscere l'opportunità" organizzato dal Centro Regionale Trapianti delle Marche di Torrette diretto dal dottor Benedetto Marini presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

"I trapianti sono frutto di un lavoro che vede coinvolte moltissime professionalità, ma che non si potrebbero mai realizzare senza la generosità di tutta la società civile. La donazione e trapianto di rene da vivente è una procedura consolidata del Centro Trapianti delle Marche, il prelievo di rene da donatore vivente viene eseguito con tecnica mininvasiva per via laparoscopica, garantendo una ripresa totale del donatore in breve tempo", ha spiegato Marini durante l'incontro che ha offerto al pubblico la possibilità di conoscere le nuove procedure, gli iter e i medici di riferimento che operano ogni giorno al Centro Trapianti Regionale delle Marche. A chiudere l'evento, il vicepresidente della Regione Marche, assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che ha messo in rilievo l'eccellenza del Centro Regionale Trapianti delle Marche.



