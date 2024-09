In un'auto borsoni con 38 kg di hascisc, tre arresti a Pesaro

Triplice arresto a Pesaro nel pomeriggio del 20 settembre: la polizia stradale di Fano ha intercettato una vettura con a bordo 38 chili di hashish, nel tratto autostradale pesarese. Le tre persone a bordo dell'auto sono stati arrestate e portate in carcere in attesa di processo mentre la droga è stata sequestrata.

L'intervento della polizia è scattato a seguito di controlli di vigilanza nell'ambito dei quali è stato fermato il veicolo, diretto verso il Sud Italia, con tre persone a bordo (un uomo alla guida e due passeggere) poiché procedeva a forte velocità.

Durante il controllo i tre hanno manifestato un'agitazione che ha portato la polizia nel procedere ad un controllo accurato.

Nel portabagagli gli agenti hanno rinvenuto 38 chili di hashish già suddivisi in molteplici panetti avvolti con cellophane, nascosti in due borsoni. A seguito del ritrovamento delle sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno arrestato l'uomo e le due donne, poi trasferiti in carcere in attesa del processo.





