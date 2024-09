Il maestro Bocelli inaugura l'Hub educativo di Sforzacosta

Nuovo step per il complesso educativo di Sforzacosta di Macerata che comprende un nido, la scuola matera e primaria. È stato infatto inaugurato oggi il lotto B dell'ABF Hub educativo 0-11. Presente anche il maestro Andrea Bocelli, fondatore dell'omonima Fondazione, al quale il sindaco Sandro Parcaroli e il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, hanno consegnato la cittadinanza onoraria di Macerata.

Alla cerimonia inaugurale del nuovo complesso educativo hanno preso parte anche la vice presidente ABF Veronica Berti, il commissario straordinario sisma Guido Castelli, il direttore ABF Laura Biancalani e il vice direttore ABF Silvia Gualdani, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Tanti gli ospiti che hanno raggiunto Sforzacosta, tra cui Albano Carrisi, Serena Autieri e Matthew Lee.

Nel corso della visita al complesso educativo, il maestro Bocelli ha improvvisato un intermezzo musicale, sedendosi al pianoforte posizionato all'ingresso dell'istituto. Ad accompagnarlo sono state proprio le voci di Al Bano e della Autieri. L'intervento, che ha visto la ristrutturazione della scuola primaria "G. Natali" e del giardino circostante, è stato realizzato in 150 giorni: si tratta del secondo step dell'ampio progetto iniziato lo scorso anno con la costruzione del Polo per l'Infanzia 0-6 inaugurato lo scorso 22 novembre.

Un'opera di riqualificazione e rigenerazione urbana che darà vita alla rinnovata scuola primaria e a una serie di laboratori interni ed esterni accessibili a bambini e famiglie oltre l'orario scolastico, compresi fine settimana e periodo estivo.

Per ABF, quello di Sforzacosta è il 5/o intervento nelle zone delle Marche colpite dal sisma 2016 ed è il frutto di una stretta collaborazione tra pubblico e privato.



