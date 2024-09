Anche l'Italia tra gli otto vincitori dei premi Ue per il bio

C'è anche l'Italia tra gli otto vincitori dell'edizione 2024 degli EU Organic Awards, i premi dell'Ue dedicati all'agricoltura biologica annunciati oggi dalla Commissione europea. E' Gino Girolomoni Cooperativa Agricola dell'Isola del Piano (nelle Marche) ad aver ottenuto il riconoscimento come migliore piccola e media impresa di trasformazione alimentare biologica.

Situata nelle Marche, la cooperativa è specializzata nella produzione di pasta biologica, continuando la missione del suo fondatore, Gino Girolomoni. Bruxelles ricorda in una nota che, grazie a 8mila ettari di terreni agricoli biologici e strutture alimentate da energia rinnovabile, la cooperativa produce 9 milioni di tonnellate di pasta all'anno, supportando oltre 300 agricoltori e 60 lavoratori locali.

I vincitori sono stati annunciati in occasione di una cerimonia ufficiale a Bruxelles organizzata per celebrare la Giornata europea del biologico. Annunciando i vincitori, il commissario responsabile Janusz Wojciechowski ha sottolineato l'importanza di "progredire verso metodi e pratiche più sostenibili e aumentare la resilienza contro i cambiamenti climatici e le interruzioni della filiera", nonché di "offrire opportunità ai piccoli agricoltori, ai giovani agricoltori, alle donne agricoltrici".



