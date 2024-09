Al G7 di Ortigia l'esperienza di agricoltura sociale di Si.gi

C'era anche una realtà marchigiana tra i grandi del mondo del G7 di Ortigia, in Sicilia, dedicato all'Agricoltura. È la Si.Gi di Macerata che con la sua titolare, Martina Buccolini, presidente di Coldiretti Donne Macerata, ha portato la sua testimonianza di agricoltura sociale sviluppata attraverso il progetto 'Tutti in campo' che vede Coldiretti Marche tra i partner.

Nello spazio allestito da Donne Impresa, Martina ha presentato il suo progetto di agricoltura sociale che ha visto la collaborazione anche dell'Università di Macerata, dell'Anffas Macerata e della Cooperativa Il Faro. Sono stati coinvolti 5 tra ragazzi e ragazze con disabilità in età compresa tra i 18 e i 40 anni per partecipare alle attività dell'azienda agricola Si.gi di Macerata, seconda generazione di un'impresa che si occupa del recupero e della coltivazione di specie che come la giuggiola, il gelso nero o il fico bianco con i quali vengono prodotte bevande aromatizzate, confetture o gelatine, poi commercializzate attraverso piccole botteghe alimentari o direttamente ai consumatori attraverso il punto vendita aziendale e nei mercati agricoli di Campagna Amica.

I ragazzi hanno imparato a seminare, prendersi cura dell'orto, fare piccoli lavori di manutenzione, innaffiare, raccogliere, potare in un crescendo di progressi. Due di loro hanno anche iniziato un tirocinio lavorativo di inclusione sociale.



