Controlli a tappeto della polizia, tre denunce e 1 foglio di via

Con 110 persone controllate, delle quali 47 con precedenti, tre denunciati e l'emissione di una misura di prevenzione (foglio di via), 62 veicoli verificati e tre sanzioni elevate per inosservanza delle norme del codice della strada, sì è concluso l'ultimo controllo a tappeto del territorio, con servizi straordinari, soprattutto nel weekend, per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nella città dorica, disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa d'intesa con il Prefetto, Saverio Ordine.

Tra gli interventi dei poliziotti quello in un condominio in zona Piano dove era stato segnalato un uomo steso a terra assopito. Dalle verifiche è emerso che il giovane, di origine somala, di 25 anni, regolare sul territorio nazionale, era stato dimesso qualche giorno prima dall'Ospedale di Torrette dove si era recato per effettuare alcune cure. Considerate le sue condizioni gli agenti hanno allertato il personale sanitario per farlo ricondurre al nosocomio.

In piazza Ugo Bassi, invece, i poliziotti hanno intimato l'alt ad un veicolo che ha tentato di proseguire la marcia salvo poi fermarsi. A suo dire non aveva visto la richiesta di fermarsi. In realtà, il 32enne, di origini italiane, era evidentemente ubriaco. Circostanza confermata dall'alcol test che ha segnato un tasso alcolemico di 1.30 g/L, per questo è stato deferito ex art. 186 C.d.S.

Stessa sorte è toccata a un 22enne, di origini peruviane che, durante la notte, è stato fermato dai poliziotti nei pressi di via Colombo a bordo del suo scooter. Anche lui in evidente stato di alterazione psico fisica aveva un tasso alcolemico di circa 0.85 g/L e per questo è stato sanzionato ex art. 186 C.d.S.

Nel quartiere Archi, invece, un 45enne, di origini italiane, è stato fermato e dai controlli è emerso che all'uomo era stata ritirata la patente solo pochi giorni fa dalla polizia stradale e che la sua moto era sprovvista della revisione periodica poiché scaduta da diversi mesi. Per lui è scattata la contestazione la guida con patente sospesa ex art. 218 C.d.S. e la guida con revisione scaduta ex art. 80 C.d.S., la moto è stata sequestrata.

Infine il Questore ha emesso un foglio di via per un uomo che il 17 settembre scorso, in un bar di piazza Rosselli, aveva prima minacciato il barista che si era rifiutato di fornirgli altre bevande visto lo stato di alterazione evidente e, poco dopo, all'arrivo dei poliziotti che lo invitavano a mantenere la calma, rivolgeva loro insulti del tipo "siete dei maledetti, fate schifo" e "lasciatemi stare o faccio un casino". In quell'occasione l'uomo è stato denunciato per resistenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e per urbiachezza molesta. Adesso, con il provvedimento di Capocasa emesso dopo un'istruttoria dell'anticrimine, secondo la quale aveva sommato alcuni precedenti, non aveva interessi ad Ancona ma solo frequentazione di pregiudicati, deve lasciare immediatamente il territorio del Comune di Ancona e non può tornarci per 3 anni.





