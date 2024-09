Vandali in azione a San Benedetto del Tronto

Hanno dato alle fiamme i cassonetti del lungomare e gli esterni di alcuni stabilimenti balneari. E' accaduto la notte scorsa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Tra le 23 di ieri sera e la mezzanotte, mani ignote si sono accanite su alcuni raccoglitori di rifiuti appiccando il fuoco; quattro quelli colpiti. Ma i vandali non si sono limitati a questo e hanno preso di mira alcuni chalet che in questi giorni sono in fase di chiusura e rientrano ombrelloni, lettini, etc.

Proprio alcuni di questi arredi sono stati dati alle fiamme.

Gli incendi sono avvenuti in momenti diversi, costringendo i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto a 7 interventi, decisivi per evitare che, soprattutto nel caso degli stabilimenti balneari, il fuoco potesse propagarsi al resto della struttura. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Si spera le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza sul lungomare rivierasco possano dare un contributo all'identificazione dei piromani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA