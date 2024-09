"Siete dei pagliacci", denunciato per ubriachezza e resistenza

Denunciato un 42enne, con diversi precedenti, per urbiachezza manifesta e per resistenza a pubblico ufficiale. Ai poliziotti che volevano identificarlo ha urlato tra l'altro: "siete dei pagliacci" e "io vi pago lo stipendio!". Nelle prossime ore il Questore, Cesare Capocasa, valuterà l'emissione anche di idonee misure di prevenzione.

E' accaduto nella tarda serata di ieri in zona Ospedale Torrette dove l'uomo avava ingaggiato un litigio con un'altra persona. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno identificato uno dei due litiganti seduto su un muretto.

Insofferente nei confronti degli agenti e alterato dall'abuso di alcool alla richiesta di esibire un documento, ha reagito urlando contro gli operatori.

Sul posto era presente anche il fratello del quarantenne che ha provato invano a placarlo, ma senza esito. L'uomo ha continuato a inveire, fino a divincolarsi con le braccia, evitando ogni tipo di controllo.

Chiesta ad entrambi il motivo della loro presenza nei pressi dell'Ospedale nessuno dei due sapeva fornire una spiegazione.

Condotto presso la Questura il quarantenne anche all'interno degli Uffici di via Gervasoni ha continuato a urlare frasi del tipo "non capite niente...siete piccoli di cervello...io vi pago lo stipendio!" ed ancora "siete dei pagliacci" nei confronti dei poliziotti, mentre continuava a sbuffare.



