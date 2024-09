Maltempo, Silvetti: "Ancona prepara la ricognizione dei danni'

Le ricognizioni dei danni subita da Ancona per l'ondata di maltempo inizieranno lunedì quando gli uffici del comune cominceranno ad inviare le prime relazioni. Da lì partirà il sindaco di Ancona Daniele Silvetti per disegnare la strategia degli interventi e la conta dei danni subiti dalla popolazione, gli edifici come le scuole e gli esercenti.

Silvetti, ringrazia "il Presidente Acquaroli e la sua giunta per la pronta risposta e per aver aperto subito un canale istituzionale con il Giverno Centrale" ottenendo la dichiarazione di stato di emergenza e le prime risorse.

"Sono state giornate impegnative su più fronti - ammette il primo cittadino che ieri ha fatto un lungo sopralluogo nelle zone più colpite - ma molto utili sia per la ricognizione dei danni ma anche per conoscere le effettive condizioni strutturali delle nostre frazioni per programmare gli interventi futuri ed assicurare alla Popolazione che vi abita la necessaria sicurezza".



