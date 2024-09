Le maschere dei carnevali di Ascoli e Offida al Columbus day

Le maschere dei Carnevali storici di Ascoli Piceno e Offida parteciperanno il prossimo 14 ottobre al Columbus Day di New York, un evento che celebra l'80º anniversario della storica sfilata. Questo importante traguardo è frutto di un progetto che ha visto coinvolti i principali carnevali storici italiani, con oltre 100 maschere che sfileranno per rappresentare l'Italia, inclusi i carnevali marchigiani di Ascoli Piceno, Fano e Offida.

Ciò è avvenuto grazie all'impegno del Centro di Coordinamento Maschere Italiane. Il presidente dell'associazione, Valerio Corradi, promotore e guida di questo progetto, ha illustrato oggi nel corso di una conferenza stampa. "Il nostro obiettivo - ha affermato - è far conoscere queste realtà straordinarie e rafforzare il senso di comunità, un patrimonio fondamentale della nostra nazione".

Tra i protagonisti della sfilata di New York, che si terrà il 14 ottobre, ci saranno dunque il tradizionale "guazzarò" e la più recente "m'ndura", simboli della cultura e dell'identità di Offida, ma anche Buonumore Favorito, maschera tipica del Carnevale di Ascoli Piceno.

Mirella De Santis, referente per le Marche del Centro di Coordinamento Maschere Italiane, ha espresso il suo orgoglio nel rappresentare la sua terra: "La bellezza delle Marche sta nella sua pluralità - ha detto - una regione unita nella storia, ma ricca di tante particolarità locali. Offida, con il suo straordinario patrimonio culturale ha ben chiara l'importanza di tramandare le tradizioni ai più giovani, come dimostra la consuetudine di vestire i bambini appena nati con il guazzarò o m'ndura sotto carnevale".

"Il Columbus Day - ha detto il sindaco di Offida, Luigi Massa - sarà un'occasione fondamentale per valorizzare i nostri borghi e dimostrare quanto ancora l'Italia possa offrire in termini di cultura e tradizioni. Un'opportunità, giunta proprio nel cinquecentenario del nostro Carnevale, che ci permetterà di gettare le basi di ulteriori sviluppi".



