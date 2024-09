I 90 anni di Gino Paoli e Ornella Vanoni, spettacolo ad Ancona

Ornella Vanoni e Gino Paoli compiono 90 anni rispettivamente il 22 e 23 settembre e il giornalista e conduttore televisivo Paolo Notari ne festeggia l'anniversario con un concerto al Teatro Panettone di Ancona il primo dicembre prossimo.

L'evento, intitolato 'Quell'appuntamento senza fine di Gino e Ornella', ripercorre la vita delle due icone della musica leggera italiana attraverso l'esecuzione dei brani più significativi che hanno cantato e il racconto di aneddoti e ricordi del loro rapporto artistico e sentimentale.

Ad interpretare Paoli sarà proprio Notari (vincitore tra gli anni '80 e '90 di un Cantagiro e più volte concorrente al Festival di Sanremo), che ha ideato il progetto affidandone la regia allo scrittore e autore televisivo Sabino Morra.

La cantante Valeria Visconti, che vanta tre partecipazioni al Festival di Sanremo (1993,1994 e 1995) oltre a una nomination al prestigioso Latin Grammy Awards e varie collaborazioni con grandi artisti e prestigiose etichette discografiche, darà invece voce alla Vanoni.

Entrambi di origine marchigiana, Notari è nato a Fabriano e Visconti a Fermignano (Pesaro-Urbino), partono da Ancona con un concerto benefico in favore dell'Associazione Famiglie Neuropsichiatria, Infanzia Adolescenza (Fampia), per proseguire poi con un tour nei principali teatri italiani.

Ad accompagnarli nell'esecuzione degli indimenticabili successi della grande coppia, da 'Sapore di sale' a 'Una ragione di più', da 'Una lunga storia d'amore' a 'L'appuntamento',fino a 'Il cielo in una stanza e 'Ti lascio una canzone', ci saranno cinque grandi musicisti. Sono Mimmo Scaricamazza (chitarre), Roberto Fabietti (basso), Davide Caprari (pianoforte e tastiere), Benvenuto Mezzanotte (sax) e Marco Lorenzetti (batteria).

"L'idea - racconta Morra - è nata durante un viaggio con Notari mentre ascoltavamo il brano 'Insieme', inciso dai due cantanti nel 1985, e il loro novantesimo compleanno a distanza di un giorno l'uno dall'altro ci ha spinto a celebrarli. Le loro canzoni hanno accompagnato intere generazioni, diventando le colonne sonore degli amori, delle speranze e dei sogni di tutti noi. Con tutto il cuore siamo felici di dedicare loro questo omaggio".



