Evade dai domiciliari e minaccia la compagna, arrestato

Dagli arresti domiciliari al carcere di Montacuto. E' il destino del venticinquenne, pluripregiudicato residente a Macerata. che, già agli arresti domiciliari prima litiga col padre poi raggiunge la fidanzata che si era rifugiata nell'auto, le versa addosso dell'alcool per darle fuoco e la trascina fuori dell'abitacolo a forza e insultandola. Il padre del giovane dopo un diverbio col figlio e capito che la situazione degenerava ha chiamato il 112 e al loro arrivo i poliziotti della questura di Macerata hanno trovato la giovane spaventata scossa.

Non solo, la ragazza ha raccontato loro che da mesi veniva picchiata con calci e pugni dal compagno che non ha però denunciato per non aggravare la posizione del compagno. Per questo è stata portata in pronto soccorso dal quale è uscita con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti nel frattempo durante la perquisizione dell'abitazione del giovane hanno trovato un contenitore di alcool, accendino e un barattolo di vetro a conferma delle sue intenzioni.

Il pm di turno della Procura della Repubblica di Macerata al termine degli accertamenti ha disposto l'arresto del giovane: dovrà rispondere di evasione, lesioni personali aggravate, denunciato per violenza privata, minacce gravi aggravate.





